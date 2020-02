Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klavierabend in der Alten Mühle

Die Tiefurter Mühlenkonzerte laden zu einem Klavierabend in die Alte Mühle ein. Zu erleben ist am Sonntag, 16. Februar, 16 Uhr, der Pianist Michael Dorner, seit 2012 Dozent an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar im Fach Kammermusik und Klavier, insbesondere am angegliederten Hochbegabtenzentrum Schloss Belvedere. Er gibt als Pianist und Pädagoge Meisterkurse im In- und Ausland. In Tiefurt wird er unter anderem Debussys „L‘isle Joyeuse“ und Schuberts „Wanderer-Fantasie“ zu Gehör bringen. Es steht aber auch eine Komposition von Micha Fazeli Pour, geboren 2001, auf dem Programm, Zwölftklässler am Musikgymnasium Belvedere. Eintritt frei, Spenden erbeten.