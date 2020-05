Die 1743 erbaute und 1909 von der Goldenen Aue zum heutigen Standort umgesetzte Bockwindmühle lockte am 19. Deutschen Mühlentag zahlreiche Besucher nach Klettbach. Zweck des seit 1994 immer am Pfingstmontag stattfindenden Mühlentages ist, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit auf diese technischen Denkmäler zu richten.

Klettbach. Mühlenverein sagt zum ersten Mal in 15 Jahren die Teilnahme am Mühlentag ab.

Klettbach feiert im September

Der Mühlenverein hat zum ersten Mal nach 15 Jahren die Teilnahme der Bockwindmühle bei Klettbach am Deutschen Mühlentag (1. Juni) abgesagt. „Es ist nicht zu verantworten, dass Besucher dicht gedrängt vor oder in der Mühle stehen“, sagte der Vereinsvorsitzende Achim Stachelhaus in einer Pressemitteilung. Die Absage sei besonders bedauernswert, da man die Einnahmen für dringend notwendige Arbeiten an der Mühle benötigt hätte. Der Verein will am 13. September ein Mühlenfest als Ersatz für Pfingstmontag organisieren.