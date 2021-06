Klinik in Blankenhain mit Online-Vortrag über Knieschmerz

Blankenhain. Der Blankenhainer Chefarzt Christoph Windisch schildert in einem Vortag, wann ein künstliches Kniegelenk erforderlich ist.

In einem Online-Vortrag auf dem klinikeigenen Youtube-Kanal spricht Christoph Windisch, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Helios-Klinik Blankenhain, am Donnerstag, 17. Juni, ab 17 Uhr zum Thema „Schmerzen im Knie – Wann hilft ein künstliches Gelenk?“.

Der Mediziner spricht über Ursachen der Schmerzen, das Behandlungsspektrum und auch über Kniegelenk-Ersatz. Interessierte können vorab per E-Mail: bla-veranstaltungen@helios-gesundheit.de ihre Fragen schicken oder während der Veranstaltung im Live-Chat schreiben.