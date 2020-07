Komet am Blankenhainer Nachthimmel

Den Kometen mit der wissenschaftlichen Bezeichnung C/2020 F3 „Neowise“ konnten Interessierte am Wochenende auch über Blankenhain beobachten. Nach Sonnenuntergang war er mit bloßem Auge am Abendhimmel in Richtung Nord-Nordwest nah über dem Horizont zu sehen. Mit dem Verlauf der Nacht wanderte er weiter in Richtung Nord-Nordost, bevor er in den Morgenstunden gegen 4 Uhr wieder vom Licht der Morgendämmerung verschluckt wurde. Nur alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet der Erde so nah wie in diesen Tagen.