Konzert am Nikolaustag in Ottstedt bei Magdala

Zu einer musikalischen Advents-Andacht gastiert am Sonntag, 6. Dezember, das Duo Vimaris in der Dorfkirche St. Nikolai in Ottstedt bei Magdala. Unter dem Motto „Musik als Trost“ bringen Mirjam Weinhold (Sopran und Flöten) sowie Wieland Meinhold an der restaurierten Orgel ab 15.30 Uhr berühmte Werke europäischer Komponisten des Barock-Zeitalters zu Gehör. Neben den „Großmeistern“ Bach und Händel wird die musikalische Reise auch nach Böhmen, Frankreich und Italien führen. Auch einige Weihnachtslieder sowie Texte zum Advent stehen auf dem Programm. Zusätzlich bietet Wieland Meinhold ab 14.45 Uhr eine der beliebten Orgelführungen unter dem Titel „Klangmajestät – Besuch bei der Königin“ an, unter Einhaltung der Abstandsregeln. Dafür wird um Anmeldung gebeten.

6. Dezember, 15.30 Uhr, Kirchgasse in Ottstedt b.M., Anmeldungen 036454 50621