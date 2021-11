Konzert mit Pauken, Orgel und Marimba in Weimar und Bad Berka

Gerhard Gläßer (Pauken, Marimba) und Johanna Pfeifer (Orgel) musizierten am Samstag in der evangelischen Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar.

Weimar. Der Schlagwerker Gerhard Gläßer und Kreiskantorin Johanna Pfeifer gaben Konzerte in Oberweimar und Bad Berka.

„Mit Pauken. Orgel und Marimba“ zelebrierten Kreiskantorin Johanna Pfeifer (Orgel) und Gerhard Gläßer, Professor für Schlagwerk, am Samstag ein Konzert in der evangelischen Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar. Organisiert vom Komponistenverband Thüringen, war in dieser Besetzung ein außergewöhnliches Hörerlebnis garantiert. Es erklangen moderne Werk und Arrangements älterer Werke für Pauken mit Orgel sowie Werke für Marimbaphon solo, darunter die Uraufführung einer Komposition von Gerhard Gläßer. Das Konzert wurde am Sonntag in der Stadtkirche Bad Berka wiederholt.