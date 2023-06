Konzerte mit Hans Tutschku und EFIM in Denstedt

Weimar/Denstedt. Kompositionsprofessor an der Harvard University in Boston gastiert bei Workshop und Konzert in Weimar und Denstedt.

Der aus Weimar stammende Musiker Hans Tutschku, der seit 2004 als Kompositionsprofessor an der Harvard University in Boston tätig ist, kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Gemeinsam mit dem Ensemble für Intuitive Musik Weimar (EFIM) gestaltet er für das Experimentalstudio Orgel an der Hochschule für Musik Franz Liszt am Donnerstag und Freitag den zweitägigen Workshop „Klänge des Augenblicks“, in dem es um das Wechselspiel zwischen Orgel und Live-Elektronik geht. Dabei sollen auch Studierende aktiv einbezogen werden. Die Ergebnisse des Workshops werden dann im Abschlusskonzert am Freitag, 9. Juni, ab 19.30 Uhr in der Kirche von Denstedt präsentiert. Der Eintritt ist frei. Hans Tutschku, 2005 mit dem Weimarpreis ausgezeichnet, gehört seit 1982 zum Ensemble für Intuitive Musik.