Kraftstoffpreise im freien Fall

Die Ein-Euro-Grenze für den Liter Diesel ist unterschritten. Allerdings nicht in Weimar, sondern in Apolda. Die Tankstelle Marktkauf an der Jenaer Straße der Kreisstadt ließ den Preis am Donnerstag gegen 16 Uhr auf 0,999 Euro fallen. Globus in Isserstedt zog kurz darauf nach. Auch Raiffeisen in Magdala folgte mit nur einem Cent Abstand. In Weimar lag der Tiefstpreis zu diesem Zeitpunkt noch bei 1,019.