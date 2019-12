Kranichfeld. Die Vertreter der Mitglieds-Kommunen in Kranichfeld beraten zudem über die Aufnahme der Tonndorfer Wald-Kita in den Bedarfsplan.

Kranichfelder VG-Versammlung will ihren Haushalt beschließen

Der Haushalt für 2020 ist wichtigster Tagesordnungspunkt, wenn am Montag, 9. Dezember, die VG-Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld zu ihrer letzten Sitzung des Jahres zusammenkommt. Mit dem Etat wollen die Bürgermeister sowie Vertreter von Stadtrat und Gemeinderäten auch über den Stellenplan der VG sowie den Finanzplan der nächsten Jahre abstimmen. Ein weiteres wichtiges Thema ist ein erneuter Anlauf zur Aufnahme des Waldkindergartens „Grashüpfer“, den die Gemeinschaft auf Schloss Tonndorf gegründet hat, in den Kita-Bedarfsplan der VG. Los geht es 19 Uhr im Sitzungszimmer der Verwaltung (Alexanderstr. 7). Da der nichtöffentliche Teil diesmal an den Anfang gestellt wird, ist es für interessierte Bürger aber zweckmäßiger, erst ab 19.25 Uhr vor Ort zu sein.