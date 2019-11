Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kranichfelder Volleyballer sammeln Spenden

Das Benefizturnier der Kranichfelder Volleyballer bleibt eine Institution: Nach dem Erfolg der jüngsten Auflage richten die Organisatoren Roland Ristow und Christian Bauersfeld bereits den Blick auf das nächste Jahr. 730 Euro sammelten sie diesmal an Spenden ein – das Geld geht an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz.

Die Startgelder der neun angetretenen Mannschaften in der Schulsporthalle sowie großzügige Privatspenden der Turnierbesucher füllten die Kasse. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Organisatoren von der Kranichfelder Familie Schargitz, die sich vorbildlich darum kümmerte, dass am Imbiss- und Getränkestand die Vorräte nie ausgingen. In der Mittagspause konnten Kinder und Erwachsene an einem kostenlosen Zumba-Kurs teilnehmen, den Henriette Seeling anleitete. Als Sponsor unterstützte Max Wilke mit seiner Veranstaltungstechnik-Firma Stage-Force das Turnier.