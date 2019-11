Krautheim und Haindorf wollen Geld für mehr Licht

Vier Wünsche für den Haushaltsplan 2020 der Landgemeinde Am Ettersberg hat der Ortschaftsrat von Krautheim in dieser Woche angemeldet. Es handele sich um die Fertigstellung der Straßenbeleuchtung auf einer Strecke von rund 150 Metern am Schenkanger, die weitere Umstellung alter Straßenlampen auf LED-Technik, einen neuen und dauerhaften Belag für rund 100 Meter Straße an der Friedhofsmauer in Haindorf sowie eine Erhöhung des Haushaltspostens für die Freiwillige Feuerwehr von 3000 auf 20.000 Euro, so Ortschaftsbürgermeister Markus Baehr. Mit letzterem Schritt wolle er ein Zeichen setzen, „dass unsere Feuerwehr auch längerfristig eine Zukunft hat.“ Unter anderem soll sie eine neue Feuerwehrpumpe erhalten.

Er hat durch sparsames Wirtschaften noch knapp 2000 Euro aus den Verfügungsmitteln, die jedem Ortschaftsbürgermeister zustehen (5 Euro pro Einwohner) übrig. Jeweils 450 Euro aus diesem Restposten bekommen die drei Vereine von Krautheim und Haindorf – Dorf- und Heimatverein, Feuerwehrverein und Sportverein. Zudem will Baehr die Weihnachtsfeiern der Kinder (6. Dezember) und der Senioren mit jeweils 100 Euro unterstützen, die vornehmlich in Süßigkeiten für die Kleinen sowie Kaffee und Gebäck für die älteren Einwohner fließen sollen.