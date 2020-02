Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krimineller Schlüsseldienst in Weimar aktiv - Polizei nimmt zwei Männer fest

In Weimar hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die sich als Schlüsseldienst ausgegeben hatten. Wie die Polizei am Freitag informierte, hatte sich ein 30-Jähriger in der In der Nacht zu Donnerstag aus seiner Wohnung ausgeschlossen und bestellte über das Internet einen Schlüsseldienst. Zwei Männer, die daraufhin zu seiner Wohnung kamen, forderten zunächst eine Anzahlung in Höhe von 300 Euro und zogen den Ausweis des 30-Jährigen ein, mit der Maßgabe erst nach Begleichung des offenen Betrags von weiteren 150 Euro, diesen wieder herauszugeben.

Der 30-Jährige sollte sich dafür erneut bei dem Schlüsseldienst melden, um eine Übergabezeit abzusprechen. Da ihm das alles merkwürdig vorkam, informierte er die Polizei. Die Polizei hat dann zunächst eine Anzeige wegen Wuchers aufgenommen und an die Kriminalpolizei Weimar übergeben, die im Rahmen ihrer Ermittlungen am Freitag die beiden Männer festgenommen hat.

Laut Polizei handelte es sich bei einem der Täter um einen 26-Jährigen aus Gladbeck. Der andere Täter habe sich zunächst mit falschen Personalien ausgewiesen. Wie die Polizei dann herausfand, handelte es sich um einen 57-Jährigen, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorgelegen habe.

Bei den beiden Männern habe die Polizei Bargeld, ein Kartenauslesegerät und diverses Werkzeug sichergestellt. Wie es mit den beiden weitergeht werde nun die Staatsanwaltschaft entscheiden.