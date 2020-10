Kürbis-Ausstellung im Gärtnerhaus der Orangerie

Die traditionelle Ausstellung mit essbaren Kürbissen hat die Klassik-Stiftung am Montag im Gärtnerwohnhaus der Orangerie Belvedere eröffnet. Sie kann bis 30. Oktober kostenlos montags bis freitags 10 bis 15 Uhr besichtigt werden. Die in Amerika beheimatete „Curcubita“ wird heute weltweit kultiviert. Durch die jahrhundertelange Zucht haben sich unzählige Sorten entwickelt. Bereits 1820 sind in den Belvederer Pflanzenbeständen fünf verschiedene Arten erwähnt. Die Kürbisse in der Ausstellung wurden von den angehenden Ziergärtnerinnen und -gärtnern im Rahmen ihrer Ausbildung vermehrt und kultiviert. Für diese gibt es sechs Ausbildungsplätze in Belvedere.