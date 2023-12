Kultur in Weimar: Von Märchenoper bis Radio-Essay

Diese Veranstaltungen und Veröffentlichungen sollte man in Weimar nicht verpassen.

Literarischer Dialog zwischen Israel und Mitteleuropa

„Gleichzeit“ heißt eine neue Blogreihe der Klassik Stiftung Weimar, in der Sasha Salzmann und Ofer Waldman Beobachtung nach den Angriffen auf Israel niederschreiben. Vertont sind die ersten der zehn Teile am Sonntag, 3. Dezember, ab 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur zu hören. Zudem kann man sie ab dann nachhören unter deutschlandfunkkultur.de

„Hänsel und Gretel“ zurück im Forum Seebach

Ein Gastspiel gibt das DNT am ersten Advent im Forum Seebach. Zu sehen ist am Sonntag, 3. Dezember, 16 Uhr, die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, die 1893 in Weimar uraufgeführt wurde. Nur knapp zwei Jahre später eröffnete die Schauspielerin Marie Seebach ebenda ihr Altersheim für Bühnenkünstler. Der Eintritt ist frei.

Klavierkonzert im Klinikfoyer

Das Montagskonzert im Foyer des Sophien- und Hufeland-Klinikums spielt am 4. Dezember, 16.30 Uhr, Aron Christopher Hoffmann. Der junge, blinde Pianist bringt Improvisationen und Variationen bekannter Weihnachtslieder zu Gehör.

Orgel und Blockflöten begleiten Chorgesang

Der Kammerchor Collegium Canticum unter der Leitung von Annette Schicha gestaltet am ersten Advent, 3. Dezember, um 16 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche ein Konzert. Dazu spielt Andre Kassel auf der Orgel und das Blockflötenquartett des Musikgymnasiums Belvedere. Es erklingen adventliche Liedsätze der Renaissance und Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, von Bach über Corelli und Händel zu Batholdy. Der Eintritt ist frei.