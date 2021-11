Kunst in den Räumen der Weimarer VR-Bank

Weimar. Die VR-Bank Weimar gibt einem einheimischen Maler und Bildhauer Raum für seine Werke.

Bilder und Skulpturen eines einheimischen Künstlers bescheren den Kunden der VR-Bank in Weimar zurzeit eine Gratis-Prise Kunst, wenn sie ihre Geldangelegenheiten vor Ort erledigen. Norbert Gladis entdeckte bereits in seiner Schulzeit die Malerei für sich und entwickelte daraus für sich eine Kommunikations-Plattform in der Auseinandersetzung mit dem Leben. Seine Werke blicken auch in die Tiefen menschlicher Alpträume hinab. Sie sind in den Räumen der VR-Bank-Hauptgeschäftsstelle (Dingelstedt-Str. 2) während der Geschäftszeiten zu bewundern.