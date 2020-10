Kunst trotz Corona

Gemeinsam mit zwölf weiteren Jugendkunstschulen in Thüringen beteiligte sich auch die Weimarer Mal- und Zeichenschule am Samstag am landesweiten Jugendkunstschultag #kunsttrotzCorona. Die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernten von den Malschuldozenten Max Roßner und Tina Wagner lernen, wie man T-Shirts, Stoffbeutel oder ähnliches mittels Siebdruck mit musikalischen Motiven bedruckt. Sie konnten ihrer Phantasie freien Lauf lassen und bekamen fachliche Unterstützung bei der kreativen Umsetzung. Das Angebot war rasch ausgebucht und fand unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften statt. Der Jugendkunstschultag wird von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen Thüringen gefördert.