Motive geschundener Haustiere hätte die Künstlergruppe Anagoor ebenso in Thüringen oder Italien finden können. Diese Szene wurde indes in Fernost dokumentiert.

Weimar. Steve Karier aus Luxemburg und Anagoor aus Italien befassen sich mit dem Thüringer Selbstverständnis. Das hält die kleine Welt in ihrem Innersten zusammen.

Kunstfest: Kreative geben Thüringern Anleitung zur Heimatliebe an die Hand

Geschwommen ist Steve Karier natürlich nicht. Vielmehr wählte der Luxemburger diese Fortbewegungsart nur metaphorisch, weil sie für sein Solo-Projekt - eine 17-teilige Erkundungsreise durch Thüringen - eine langsame und anstrengende Betrachtung von Land und Leuten verspricht. Studiert hat er, durchaus mit heißem Bemühen, erdenklichste Daten und Fakten über den vor 100 Jahren gegründeten Freistaat. Was diese kleine Welt aber in ihrem Innersten zusammenhält, so war ihm klar, kann er nur von den Menschen vor Ort erfahren.