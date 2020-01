Weimar. Mit zahlreichen neuen Vorhaben startet die Weimarer Kunstgesellschaft in das Jahr 2020.

Nach einem ereignis- und erfolgreichen Vereinsjahr lädt die Weimarer Kunstgesellschaft „Von Cranach bis Rohlfs“ am Dienstag, 21. Januar, 18.30 Uhr, zu ihrem Neujahrsempfang in das Kaminzimmer des Weimarer Stadtschlosses ein. In festlichem Rahmen wird das neue Jahresprogramm für 2020 vorgestellt. Gastrednerin ist Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar.