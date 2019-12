Kuratorin legt Amt in jüngere Hände

Carola-Manuela Riemer, Galeristin der Kassenärztlichen Vereinigung, legt die Ausstellungsreihe in jüngere Hände.

. Mit der Ausstellung „Spiel & Ordnung“ verabschiedet sich Carola Riemer am Sonntag, 15. Dezember, als Kuratorin der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, in Weimar. Die Abschiedsausstellung zeigt Werke der Familie Riemer und zwar Fotografie von Carola Manuela Riemer, abstrakte Malerei von Kurt Riemer und Zeichnungen von Thomas Riemer. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr und wird musikalisch umrahmt von der „Green-heart“-Swing-Band Erfurt, Hörnerklang von Barbara und Volker Jordan und dem Weimarer Pianisten Matthias Huth. Carola Riemer (75) legt die Leitung der Ausstellungen in jüngere Hände. Dorsten Klauke, Galerist aus Arnstadt, übernimmt die bestens eingeführte Reihe der Kunstausstellungen.