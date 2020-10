Der Friedhof von Süßenborn ist in Teilen seit Freitag eine Baustelle. Er bekommt neue Wege und wird für eine zweite Wasserentnahmestelle vorbereitet. Wie schon der Gehweg am Ortseingang in Richtung Gewerbegebiet, so sind auch diese Bauarbeiten ein Gemeinschaftswerk von Ortsteil und Stadt.

Zur Einwohnerversammlung wurde die Grundidee öffentlich vorgestellt. Die Wege werden wie ein liegendes Kreuz angelegt. Der Haupteingang wechselt an die östliche Seite zum Denstedter Weg. Die Trauerhalle soll Strom bekommen. Am nördlichen Ende des zentralen Weges wird die zweite Wasserstelle ihren Platz finden. Damit es nicht beim Konzept bleibt, wurden im Ortsteilrat nach der Versammlung verbindliche Absprachen getroffen. Wie die Wege in Zukunft liegen, ist seit Freitag sichtbar. Der Süßenborner Andreas Butha opfert erneut Urlaubstage dafür: Er sitzt – wie schon beim Gehwegbau – im Bagger, der die Wege aushebt und mit Beton-Recyclingmaterial als Frostschutz füllt. Wegbegleitend werden Wasser- und Stromleitungen verlegt. Neben dem Bagger eines Nachbarn und dem Radlader der Firma Spie sind es vor allem wieder Freiwillige aus dem Dorf, von denen die Arbeiten umgesetzt werden. Ortsteilbürgermeister Dirk Christiani hofft, dass einschließlich der Arbeiten am heutigen Sonnabend die erste Frostschutzschicht verdichtet wird. Dann könnten bei einem weiteren Einsatz die Borde gesetzt, die zweite Frostschutzschicht eingebaut und die Wege nutzbar werden. Oberbürgermeister Peter Kleine wünschte den Süßenbornern aus dem Urlaub über Kurznachricht „alles Gute beim Subbotnik“. Dirk Christiani sieht trotzdem Grund zur Eile: Wie der Stadthaushalt in den nächsten Jahren ausfällt, kann niemand sagen. Mit einem zweiten Einsatz noch dieses Jahr blieben für die Zukunft Pflasterarbeiten, die wassergeschlemmte Decke und das neue Tor. Mit dem Straßenbau auf dem Friedhofsweg könnte schließlich der Stromanschluss für die Trauerhalle hergestellt werden.