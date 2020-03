Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landesforst sagt Wald-Event in Bad Berka ab

Keine Waldjugendspiele in diesem Frühling in der Kurstadt: Die Landesforstanstalt Thüringenforst hat die ersten 14 der 38 geplanten Waldpädagogik-Events abgesagt. Beginnen sollte die Reihe in diesem Jahr am 21. April im Forstamt Neustadt/Orla, nunmehr sei die Veranstaltung am 2. Juni in Schleiz der mögliche Auftakt. Möglich sei aber auch, dass es erst nach den Sommerferien am 9. September in Leinefelde weitergehe. Bad Berka war für den 13. Mai, einen Mittwoch, vorgesehen.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

„Wir prüfen, inwieweit die ausfallenden Waldjugendspiele zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst 2020 nachgeholt werden können“, so Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt in einer Pressemitteilung.

Zu den Waldjugendspielen des Forstamtes Bad Berka trafen sich traditionell die Viertklässler aus etlichen Grundschulen von Weimar und dem Weimarer Land. Die Zahl der Stationen, verteilt auf dem weitläufigen Gelände des Kurparks, limitierte die Zahl der teilnehmenden Klassen – im vorigen Jahr waren es 15. Die Stationen boten einen Mix zwischen sportlichen Herausforderungen, Geschicklichkeitsübungen sowie Wissens- und Konzentrationsaufgaben. Da sie „zwangsläufig zu Sozialkontakten führen“, so Gebhardt, sei die Austragung angesichts der Dynamik der Corona-Pandemie „unverantwortlich“. red