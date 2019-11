Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lange Nacht der Wissenschaften in Weimar

Viele interessierte Besucher zogen zur Langen Nacht der Wissenschaften durch Weimar. Ob in der Materialforschungs- und Prüfanstalt oder in der Musikhochschule, bei Glatt oder bei der Senova, in der Uni oder im Klinikum: Die Angebote trafen auf Interesse in allen Altersgruppen. Das Bild zeigt eine Besuchergruppe im Technikum 3 des Instituts für angewandte Bauforschung (IAB). Max Ramm erläutert, wie seine Kollegen und er den perfekten Baustoff-Recycling-Kreislauf suchen. Mehr Bilder: ta-weimar.de