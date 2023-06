Lebendiges kirchliches Welterbe zum Unesco-Tag in Weimar

Weimar. Gottesdienst zur Eröffnung des Tages der Welterbestätten sowie Führungen finden am Samstag und Sonntag in der Stadtkirche statt.

An ihre Angebote zum Tag der deutschen Unesco-Welterbestätten hat die evangelische Kirchengemeinde Weimar erinnert. Die im Volksmund als Herderkirche bezeichnete Stadtkirche St. Peter und Paul ist seit 1525 evangelisch-lutherische Kirche und gehört seit 1998 mit dem Herderhaus als Pfarrhaus des Superintendenten, in dem Herder lebte und arbeitete, zum Unesco-Welterbe „Klassisches Weimar“. „Wir wollen gute Gastgeber und Gastgeberinnen sein. Man wird sehen, dass bei uns das Welterbe sehr lebendig ist“, sagte Superintendent Henrich Herbst. Er übernimmt die Liturgie und Predigt im Eröffnungsgottesdienst des Welterbestätte-Tages, zudem wirkt der „Männerchor zum Palais“ unter Leitung von Tim Ahlfeld mit. Beginn ist am Sonntag, 4. Juni, um 10 Uhr in der Stadtkirche.

Eine Musikalische Vesper mit dem Superintendenten findet dort am Samstag, 3. Juni, ab 18 Uhr statt. Allgemeine Kirchen-Führungen werden Samstag um 11, 12 und 16 Uhr sowie am 4. Juni um 14 Uhr angeboten. Führungen zum Cranach-Altar gibt es Sonntag um 12 und 14 Uhr. Der Altar sei eine gemalte Predigt. „Er erzählt und verknüpft Geschichten des Alten und Neuen Testaments. Lucas Cranach, Freund und Weggefährte Martin Luthers, schuf damit eine Zusammenfassung der Lehre Luthers“, so Herbst. Das große Altarbild ist Epitaph-Bestandteil der Grablege des Kurfürsten Johann Friedrich und seiner Frau Sybilla von Jülich-Cleve.