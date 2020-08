Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leibrock stellt neues Buch vor

Felix Leibrock geht mit seinem neuen Roman „Wenn der Sommer kommt, tanzen die Träume“ auf Lesetour. Eine Vorpremiere gibt es am Samstag, 8. August, 16 Uhr, in der Kirche in Ottstedt am Berge. Am Freitag, 14. August, 18 Uhr, folgt in der evangelischen Kirche in Oberweimar die Premiere mit besonderem Hintergrund: Vor 20 Jahren hatte Leibrock in Weimar sein erstes Buch vorgestellt, nun präsentiert er sein 20. Buch. Auch eine musikalische Premiere gibt es: Peter Frank wird seinen Song zum Buch erstmals öffentlich aufführen. Karten für die Buchlesung in Oberweimar gibt es bei Thalia in der Schillerstraße 5 A (thalia.weimar@thalia.de). In Ottstedt ist der Eintritt frei, es wird um Spenden für den Erhalt der Kirche gebeten.