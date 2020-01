Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letzten Feinschliff vor dem großen Auftritt erhalten

Voller Einsatz war gefragt, als es an den vergangenen beiden Wochenenden für die Tanzmariechen des Weimarer Handwerker-Carnevalvereins, Anna Peters (links) und Mara Sachsa (rechts), darum ging, an zwei Extra-Trainingstagen Schritten, Kombinationen und akrobatischen Elementen den Feinschliff zu geben. Bis zur ersten gemeinsamen Probe mit allen anderen Aktiven soll der Tanz bühnenreif sein. Da die beiden Trainerinnen durchaus einiges abverlangen, wurden die einzelnen Elemente immer und immer wieder geprobt. Schließlich sollen die Gäste des HWC am Ende eine Darbietung erleben können, die Tanz- und Showelemente gut aufeinander abgestimmt miteinander vereint.

Bereits zum 12. Mal traf sich das Hofballett des HWC im Hotel an der Therme in Bad Sulza zum Trainingslager. Foto: HWC

Das Hofballett des HWC traf sich am Wochenende bereits zum 12. Mal im Hotel an der Therme in Bad Sulza zum Trainingslager. 18 Tänzerinnen und Tänzer proben bereits seit einem Jahr an Garde- und Showtanz davon 14 junge Damen und 4 junge Herren. Geprobt und fein geschliffen wurden die zwei Tänze dieser Session und zwar der Showtanz „Scheiß auf Schicki Micki“ sowie der Gardetanz, bei dem das Hofballett das Publikum zum „Bayernrock-Medley“ von den Sitzen reißen will. Zwei Tänzerinnen haben sich dieses Jahr neben dem Showtanz erstmals einen Platz in der Gardetanzformation ertanzt: Hanna Thiele und Lucie Spieler

Traditionell überreichte die Trainerin während des Trainingslagers allen Hofballett-Mitgliedern den diesjährigen Karnevalsorden des HWC.

Die Prunksitzungen finden am 15., 21. und 22. Februar in der Weimarhalle statt. Karten gibt es im Vorverkauf im Schuhhaus Seidenschnur am Graben oder an der Abendkasse.