Licht und Schatten zum Jubiläum des Menschenrechtspreises

Eine Konferenz mit Teilnehmern aus vielen Teilen der Welt rahmt seit Montag die Veranstaltungen zum Jubiläum des Weimarer Menschenrechtspreises. Dieser wird am 10. Dezember zum 25. Mal vergeben: an die Sahauri Laila Fakhouri aus der West-Sahara, die sich für die Rechte ihres Volkes einsetzt, das durch die Vorherrschaft Marokkos diskriminiert wird, sowie an die Menschen- und Frauenrechtlerin Ihsan Fagiri aus dem Sudan.

Billige Preise hier basieren oft auf moderner Sklaverei

Thema der Konferenz sind der Einfluss politischer und Markt-Interessen auf die Menschenrechte. „Wir sind davon die Nutznießer“, betonte die Ausländerbeauftragte Ulrike Schwabe. Billige Preise hier hätten nicht selten moderne Sklaverei in den Herkunftsländern als Basis. „Es ist öffentlicher geworden, aber nicht besser“, sagte sie mit Blick auf die Themen, die die Menschenrechtspreisträger seit Jahrzehnten bewegen.

Lediglich zwei Preisträger waren sich bei der Konferenz zum wiederholten Male in Weimar begegnet: Pater Shay Cullen, der 2000 für seinen Einsatz für Kinderrechte und gegen sexuellen Missbrauch auf den Philippinen ausgezeichnet wurde, und Heike Kammer (1999), die sich für Menschenrechte in Mittel- und Südamerika einsetzt. Zum wiederholten Mal vertrat Jourmana Seif ihren Vater Riad Seif (Syrien, 2003).

Biram Dah Abeid hat der Menschenrechtspreis sehr geholfen

Die Biografie von Biram Dah Abeid aus Mauretanien steht beispielhaft für den Wert der Weimarer Auszeichnung, die er 2011 erhielt. Danach wurde er erneut inhaftiert, aber auch auf Druck aus Weimar entlassen. Als Biram Dah Aheid im Vorjahr zur Präsidenten-Wahl kandidierte, kam er erneut in Haft, wurde später frei- und als Bewerber für die Wahl zugelassen.

Schicksal zweier Erzbischöfe seit 2013 ungewiss

Völlig ungewiss ist indes das Schicksal von Mor Gregorius Joanna Ibrahim, der von Pfarrer Justin Nzunki vertreten wird: Der Erzbischof der syrisch-orthodoxen Kirche und Boulos Yazigi, Erzbischof der griechisch-orthodoxen Kirche von Aleppo, erhielten den Preis 2014. Im Jahr zuvor waren sie beim wiederholten Versuch, im syrischen Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften zu vermitteln, von einer bewaffneten Gruppe entführt worden und gelten seither als verschollen.

Öffentliche Preisvergabe am 10. Dezember

Drei Weimarer Menschenrechtspreisträger konnten wegen staatlicher Repressalien nicht nach Weimar kommen: Die Iranerin Narges Mohammadi (2016) und der Uigure Ilham Tohti (2017) sind inhaftiert. Der Kubaner Fariñas Hernández steht unter Hausarrest.

Die Konferenz wird am Mittwoch nach der Vergabe des diesjährigen Menschenrechtspreises fortgesetzt. Beide Veranstaltungen sind öffentlich.

Preisverleihung: Dienstag, 10. Dezember, 16.30 Uhr, Seminargebäude der Weimarhalle; Konferenz: Mittwoch, 9 bis 12 Uhr, Mon Ami