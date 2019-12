An Santa Lucia erinnerte am Freitag das Lichterfest der katholischen Pfarrgemeinde Weimar.

Lichterkönigin Lucia in der Pfarrkirche Herz Jesu gefeiert

Santa Lucia, Botin des Lichts, wurde am Freitag mit einer berührenden musikalischen Stunde auch in der Katholischen Pfarrkirche Herz Jesu in Weimar gefeiert. Friederike Bücherl trug die Lichtkrone der Lucia. Es sang ein Chor aus Musikstudierenden, Gemeindemitgliedern und Sängern des DNT unter Leitung von Mirjam Merklein und Jakob Rendenbach. Die traditionellen Lieder, allen voran das bekannte Santa Lucia, wurden ausschließlich auf Schwedisch gesungen. Doch das Luciafest war weit mehr als ein Konzerterlebnis, wie Pfarrer Timo Gothe unterstrich. Erinnert wurde an die Heilige Lucia aus Syrakus, welche die Armen vor rund 1600 Jahren mit Lebensmitteln versorgte.