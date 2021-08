Linke-Wahlkampf mit Prominenz: Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine in Weimar

Weimar. Direktkandidatin Hennig-Wellsow tritt bei Kundgebung mit Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine auf dem Unesco-Platz an der Weimarhalle auf.

Prominent besetzt ist am Mittwoch die Wahlkundgebung der Linken in Weimar. Susanne Hennig-Wellsow, Co-Bundesvorsitzende und zur Bundestagswahl Direktkandidatin ihrer Partei für den Wahlkreis mit Weimar, Erfurt und das Grammetal (WK 193), will mit Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine auf dem Unesco-Platz an der Weimarhalle auftreten.

Mittwoch, 18 Uhr; Unesco-Platz