Ein Konzert unter der Tanzlinde am Kranichfelder Baumbachhaus gaben die Ilmtaler Musikanten am Sonntag.

Livemusik unter der Tanzlinde

Einen schönen Sonntagnachmittag erlebten die Zuhörer bei Kaffee und Kuchen am Baumbachhaus in Kranichfeld mit den llmtaler Musikanten. Deren Wunsch war es, wieder einmal unter der alten Tanzlinde zu spielen. Die Musik kam so gut an, dass das Publikum Zugaben forderte. Wegen der Corona-Bestimmungen durften nicht mehr als 75 Gäste dabei sein. Die Stimmung hätte wohl noch für einige Besucher mehr ausgereicht. Ein kleiner Trost: Schon am nächsten Sonntag, 19. Juli, ab 15 Uhr gibt es wieder am Baumbachhaus „Café-Musik“ – dann vom Grammophon, akustisch verstärkt. Aufgelegt werden alte Schellackplatten.