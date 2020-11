Livemusik zur Mittagspause am Herderbrunnen

Alexander Hahne erfreute Passanten in der Mittagssonne mit Straßenmusik am Herderbrunnen.

Weimar. Alexander Philipp Hahne singt mit Straßenmusik gegen Pandemie-Trübsal an

Das ließen sich die Passanten gefallen: Straßenmusik in der Mittagspause. Alexander Philipp Hahne bot allen, die sich Dienstagmittag in der Novembersonne am Hederbrunnen niederließen, etwas, das sie schon lange nicht mehr gehört hatten, nämlich Livemusik. Passion des Sängers, Musikers und Sprechers sind Irland und seine Folkmusik. Für Kinder erzählt er auch ein Ein-Mann-Märchen-Musical über schottische Feen – wenn er denn irgendwann wieder Publikum treffen darf.