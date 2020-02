Weimar. Zwei Haftbefehle nach Wohnungsdurchsuchungen in Weimar West und in Erfurt erlassen

LKA stellt 120.000 Euro und 28 Kilo Drogen sicher

Dem Thüringer Landeskriminalamt ist ein Ermittlungserfolg gegen die Drogenkriminalität gelungen. Bei Durchsuchungen in Weimar und in Erfurt konnte das LKA größere Mengen Bargeld und Drogen sicherstellen. Anlass dafür waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera Ermittlungen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität.

Drei Wohnung wurden in diesem Zusammenhang Ende vergangener Woche in Weimar und Erfurt durchsucht. Dabei konnten Beamte des Landeskriminalamtes unter anderem in Weimar West insgesamt rund 120.000 Euro Bargeld und etwa 28 Kilogramm Betäubungsmittel (Marihuana und Amphetamine) sicherstellen. Mehrere Waffen und verbotene Gegenstände wurden ebenfalls als Beweise gesichert. Die Beteiligung der für Organisierte Kriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft Gera spricht dafür, dass die Ermittlungen nicht in erster Linie örtlichen kleinen Dealern galten.

Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle gegen zwei Beschuldigte. Das Amtsgericht Gera habe diese inzwischen auch erlassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera. Dass es sich bei den Verdächtigen um Angehörige oder Komplizen der russischen Mafia handeln soll, wollte der Sprecher nicht bestätigen. Er bat um Verständnis, dass er „zu weiteren Ermittlungsdetails zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben machen“ könne.