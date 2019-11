Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lkw verliert Hänger auf A4 - Stau nach Zusammenstoß mit weiterem Lastwagen

Ein Lkw hat am Dienstagmorgen auf der A4 in Richtung Dresden seinen Anhänger verloren und damit einen Unfall ausgelöst. Der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer war gerade bei Nohra (Landkreis Weimarer Land) auf die A4 aufgefahren, als sich sein Anhänger von der Zugmaschine löste, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Ein weiterer Lkw sei dann in den unbeleuchteten Hänger gefahren.

Beide Lkw, Hänger und Leitplanken wurden beschädigt, die Ladung beider Wagen verteilte ich auf der Autobahn. Die Schadenshöhe wird auf etwa 130.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Derzeit kommt es wegen Bergungsarbeiten zu einem Stau. Autofahrer müssen 15 Minuten mehr einplanen.

Weitere Polizeinachrichten: