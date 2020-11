Die Stadt Magdala hat genügend eigene Baustellen, für die sie Geld braucht. Der Kindergarten benötigt ein zweckmäßiges Außengelände, die Feuerwehr ein neues Gerätehaus und die Sanierung der Sportanlagen trotz lukrativer Bundesförderung einen Eigenanteil.

All das bedeutet für die Stadt, die der Haushaltssicherung unterliegt, ohnehin eine Mammutaufgabe. Nun aber wird sie 25.000 Euro los, die nicht zum Wohl des Ortes investiert werden können. Auf die Zahlung dieser Summe zielt ein Vergleich, den die Stadt vor Gericht mit den rechtsextremen Veranstaltern jenes Rockkonzertes schloss, das die Kommune 2018 in letzter Minute verhinderte.

Die Stadt hatte seinerzeit den zum Konzertgelände führenden Feldweg gesperrt, da dieser nicht öffentlich gewidmet sei und sie nicht für die Sicherheit der Passanten garantieren könne. Diese Verfügung stützte das Amtsgericht mit einer Eilentscheidung. Das Landgericht Erfurt urteilte anders. Da die Stadt die Nutzung des Weges vorher toleriert habe, sah es nicht die Notwendigkeit, ihn für das Neonazi-Konzert zu sperren und die Versammlungsfreiheit einzuschränken.

„Wir sind damals voller Zuversicht in die Verhandlung gegangen. Alle, auch Politiker, bestärkten uns darin, dass wir gewinnen. Dann haben wir verloren“, so Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU). Was folgte, war eine Klage der Konzertveranstalter auf über 50.000 Euro Schadenersatz. „Das Verfahren fand wieder am Landgericht statt – mit den gleichen Richtern und den gleichen Aussichten. Die Gegenseite konnte nachweisen, dass ihr Schaden in angegebener Höhe entstanden war – mit Rechnungen für Toiletten, Zeltaufbau und Tontechnik“, so Haßkarl. Das Gericht schlug einen Vergleich über 25.000 Euro vor. Viele Seiten, auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), rieten den Magdalaern davon ab, den Forderungen der Neonazis ohne richterliches Urteil klein beizugeben. Vielmehr solle die Stadt durch die Instanzen gehen.

Haßkarl habe die Varianten mit einem Rechtsbeistand besprochen. Dieser habe vorgerechnet, wie kostspielig sich das Verfahren für die Stadt entwickeln könnte. „Hätten wir verloren, hätten wir neben der Schadenssumme und den Anwaltskosten noch einmal Geld für die nächste Instanz zahlen müssen. Da wären wir schnell bei 75.000 Euro gewesen“, so der Bürgermeister.

Angesichts solcher Konsequenzen habe er den Stadtrat eingebunden, der den Vergleich befürwortete. „Uns fiel das nicht leicht", betonte der Bürgermeister. Abseits warmer Worte habe er die Unterstützung der Politik vermisst. „Die Richter entschieden nach geltendem Gesetz. Deshalb ist es Sache der Politik, eine Rechtslage zu schaffen, die klar zwischen schützenswerten Versammlungen und kommerziellen Veranstaltungen unterscheidet. Ansonsten passiert das wieder. Und die Gemeinden, die sich das alles nicht ausgesucht haben, verlieren“, so Haßkarl.