Magdala will Autobahn-Limit

Die Stadt Magdala fordert vom Freistaat Thüringen ein nächtliches Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn A4 zwischen dem Ausgang des Jagdbergtunnels und der Abfahrt Magdala. Nach einem entsprechenden Beschluss des Stadtrates hat Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU) ein Schreiben mit dieser Forderung an das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr geschickt. Zwischen 22 und 6 Uhr solle das Limit in Fahrtrichtung Eisenach gelten und so die Einwohner der Stadt sowie ihrer Ortsteile effektiver vor Lärm schützen. In einem Zwischenbescheid, so teilte der Bürgermeister mit, habe das Amt „eine Prüfung und Stellungnahme unseres Anliegens“ in Aussicht gestellt.