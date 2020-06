Mann verletzt sich lebensbedrohlich bei schwerem Autounfall in Isseroda

Der Unfall ereignete sich am Sonntag in Isseroda (Weimarer Land).

Isseroda. Lebensbedrohlich verletzt hat sich ein Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Isseroda.

Nach Informationen eines Kollegen vor Ort kam der Fahrer mit seinem Auto aus bisher noch unbekannten Gründen nach links von der Straße ab, überfuhr in der Folge einen Rasen und stieß schließlich frontal mit einem Baum zusammen. Der Mann wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und konnte erst mithilfe der Feuerwehr draus befreit werden. Anschließend wurde der lebensbedrohlich Verletzte mit einem Rettungswagen in das Klinikum Bad Berka gefahren.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang bereits aufgenommen. Weshalb der Fahrer gegen den Baum fuhr ist noch unklar. Da Alkoholkonsum nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine Blutentnahme bei dem Mann angeordnet.