Mann wird bei brutalem Raubüberfall bewusstlos geschlagen

Wer kann Angaben zu einem Raubüberfall in Weimar machen, der sich am Abend des 5. Septembers ereignete? (Symbolbild).

Am 5. September haben Unbekannte zwischen 21 und 22 Uhr einen 50-Jährigen in der Allstedter Straße in Weimar angegriffen und ausgeraubt. Nach Polizeiangaben war das Opfer auf seinem Heimweg, als er auf einem Trampelpfad in Richtung Marcel-Paul-Straße zwei unbekannte Personen bemerkte, die ihn scheinbar verfolgten.

In der Allstedter Straße sei es dann plötzlich zum Übergriff auf den 50-Jährigen gekommen. Sie traten ihn massiv in den Rücken und schlugen ihn bewusstlos. Gegen 22 Uhr sei der Mann in einer Blutlache aufgewacht. Er schleppte sich nach Haus und alarmierte selbst den Rettungsdienst.

Die gesuchten Täter hatten bei dem Überfall lediglich 25 Euro aus seiner Geldbörse gestohlen und diese auf dem Gehweg zurückgelassen. Da die Täter den 50-Jährigen von hinten angegriffen hatten, konnte er nur eine Größenbeschreibung zu den Personen angeben. Demnach handelt es sich um zwei Männer, die circa 1,75 Meter groß sind.

Die Polizei Weimar sucht nun nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen in der Allstedter Straße gemacht haben.

