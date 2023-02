Margot Käßmann zu Gast in Weimar

Weimar. Die Theologin, Pfarrerin und Autorin ist am 17. März in der Jakobskirche in Weimar.

Auf Einladung des Diakonie-Fördervereins Christopherus kommt Margot Käßmann Mitte März nach Thüringen. Die Theologin, Pfarrerin und Autorin ist am 16. März im Kulturhaus Bad Lobenstein und am 17. März in der Jakobskirche in Weimar zu Gast, teilt die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein mit. Sie liest aus ihrem neuen Buch „Vergebung – Die befreiende Kraft des Neuanfangs“.

Bettina Schmidt, die Vorsitzende des Diakonie-Fördervereins, freut sich auf diesen Tag, erhofft für sich selbst und die Gäste Impulse für das persönliche Leben und die Herausforderungen in Beruf und Alltag. Vergeben zu können, ist keine leichte Entscheidung. Jeder Mensch steht im Laufe seines Lebens immer wieder vor dieser Herausforderung. Margot Käßmann möchte vermitteln, wie es gelingen kann, zu verzeihen und welche befreiende Wirkung dies mit sich bringt, heißt es in der Ankündigung.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Eine Karte kostet 10 Euro. Für Mitglieder des Diakonie-Fördervereins ist der Eintritt frei. Tickets gibt es in Weimar im Herderladen, Begegnungscafé Waage, Cafeteria Holzdorf oder an der Tageskasse. Beginn in Weimar ist um 14 Uhr.