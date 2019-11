Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Matinee zur Premiere

Als Wiederentdeckung bringen das DNT und das Theater Erfurt in Koproduktion Paul Dessaus seit 1972 nicht mehr aufgeführte Oper „Lanzelot“ auf die Bühne. Die Inszenierung von Regie-Altmeister Peter Konwitschny erlebt am 23. November ihre Weimarer Premiere, die Premiere in Erfurt folgt am 16. Mai. Mehr über das Werk, für das Heiner Müller seinerzeit das Libretto geschrieben hat, ist am morgigen Sonntag, in einer Matinee im Foyer des DNT zu erfahren. Im Gespräch mit Operndirektor Hans-Georg Wegner gibt das Team Einblicke. Mitwirkende präsentieren Auszüge aus der Oper.

Morgen, Sonntag, 11 Uhr, Foyer des DNT, Eintritt frei