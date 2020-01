Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Medaillenträger führt Wanderer

Der frisch gebackene Träger der städtischen Ehrenmedaille, Bad Berkas ehrenamtlicher Wanderwegewart Joachim Pluntke, stellt sich am kommenden Wochenende einmal mehr in den Dienst der Gemeinschaft. Für die Tourist-Information führt er am Samstag, 25. Januar, eine Wandergruppe durch den Dambachsgrund. Start ist um 9.30 Uhr am Goethebrunnen. Wer mit auf Tour gehen möchte, hat 3 Euro zu zahlen. Inhaber einer Kurkarte sind gratis dabei.