Mit jeweils drei bestätigten Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichneten die Gesundheitsämter in Weimar und im Weimarer Land am Dienstag nur geringe Zuwächse. In Weimar standen dem vier genesene gegenüber, im Weimarer Land sogar 33.

Damit sanken die Zahlen der aktuell Infizierten in der Stadt auf 53 und im Landkreis auf 127. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner beträgt in Weimar 52,24 (Vortag 61,45), im Weimarer Land 84,1 (87,8). Stationär behandelt werden sieben Personen, die alle aus dem Landkreis stammen.

Woher die Neuansteckungen rühren, hat nur die Stadt ermittelt und veröffentlicht. Danach gehen zwei Infektionen auf das bereits betroffene familiäre Umfeld zurück. In einem Fall erfolgte die Infektion im beruflichen Kontext einer medizinischen Einrichtung.

Um 39 auf 276 gesunken ist in Weimar die Zahl der Quarantänefälle. Im Weimarer Land blieb sie gleich. Dort sind 601 Kontaktpersonen in Quarantäne und 27 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.

„Weimar ist zumindest von den hohen Infektionszahlen in anderen teilen Thüringens weit entfernt“, sagte Bürgermeister und Stabsleiter Ralf Kirsten. Jetzt versuche man auch in der Teststrategie neue Wege zu gehen. So werden intensiv Schnelltests eingesetzt, die noch am selben Tag Ergebnisse bringen. Sie werden laut Kirsten in Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten eingesetzt.

Nadelöhr dabei ist weiterhin das Personal. So könne zwar jeder Getestete binnen 90 bis 120 Minuten einen Anruf bekommen, wenn der Test das Corona-Virus nachgewiesen hat. Die weitaus mehr Personen mit negativem Testergebnis könne man dagegen nicht persönlich informieren. „Wer zwei Stunden nach dem Schnelltest keinen Anruf hat, kann davon ausgehen, dass er nicht infiziert war“, so Kirsten. „Mehr ist nicht machbar.“ Wem der Schnelltest das Virus anzeige, der werde zur Sicherheit noch einem üblichen PCR-Test unterzogen.