Mehrere Hundert demonstrieren in Weimar

Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich am Spätnachmittag in Weimar an der spontanen Demonstration des BgR.

Weimar. Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus in Weimar warnt vor dem Nationaltheater: „Wehret den Anfängen“

Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich am Nachmittag in Weimar an einer spontanen Demonstration des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus auf dem Theaterplatz. Unter dem Motto "Wehret den Anfängen" protestierten sie gegen die Wahl des Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD. Das Nationaltheater hatte zuvor ein Banner mit der Aufschrift "Das DNT steht für eine offene und freie Gesellschaft" ans Haus gespannt.

Weimars Oberbürgermeister a. D. Volkhardt Germer (75) rang um Fassung. „Das ist ein Tiefpunkt in der Thüringer Politik. In meinen Augen war es hinterhältig, wie CDU und FDP den Wählerwillen missachtet haben. Dass die Linke bei der Landtagswahl stärkste Kraft wurde, war schließlich ein Vertrauensbeweis für Bodo Ramelow“, sagte er. „Ich bin blank entsetzt, dass es Union und Liberale hinnehmen, dass sich Faschisten an der Regierungsbildung beteiligt haben. Thomas Kemmerich habe ich bisher als sympathischen guten Mann kennengelernt. Von ihm hätte ich erwartet, dass er das Mandat nicht annimmt.“

Am Abend sprachen die Other Music Academy Weimar und die Jüdische Landesgemeinde in einer Erklärung von der Bestätigung ihrer „schlimmsten Befürchtungen“. Die Wahl gemeinsam mit der AfD sei ein Tabubruch von FDP und CDU, mit dem die Brandmauer gegen Faschismus und Rechtsextremismus eingerissen wurde.