Die „Blutspende-Meisterschaft“ des DRK in Weimar wird mit einem Termin am 26. Februar im Haus I des Landesverwaltungsamtes „angepfiffen“.

Meisterschaft für Kicker im Blutspenden

Im Haus I des Landesverwaltungsamtes (Jorge Semprún-Platz) beginnt am Mittwoch, 26. Februar, die „Blutspende-Meisterschaft“ des DRK in Weimar. Dabei können Amateurfußball-Vereine beim Blutspenden für ihre Vereine abstimmen und sich dafür Preise abholen. Oder Fans so für ihre Verein voten. Dazu erhalten sie bei der Blutspende einen Teilnahmecode, über den sie online Punkte für ihren Verein einlösen können. Den Siegern winken nach Angaben des DRK Blutspendedienstes hochwertige Trikotsätze und Fußbälle.

Die Aktion wurde in Niedersachsen gestartet, in diesem Jahr werden die „Blutspende-Meisterschaften“ erstmals auch in Bremen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen angepfiffen. In Weimar sind dazu im Aktionszeitraum bis 31. Mai vorerst vier Termine vorgesehen, die natürlich allen Blutspendern offen stehen: Mittwoch, 26. Februar, 10 bis 13 Uhr, Landesverwaltungsamt; Dienstag, 3. März, 16 bis 19.30 Uhr, Mon Ami, Goetheplatz; Montag, 23. März, 14 bis 19 Uhr, Hotel Kaiserin Augusta, Carl-August-Allee; Donnerstag, 2. April, 16 bis 19.30 Uhr, Mon Ami. Teilnahmeberechtigt sind laut DRK alle Amateurfußballvereine, die im jeweiligen Fußballverband registriert sind.