Mellingens närrischer Nachwuchs in aller Munde

Mellingen. Der Frauenüberschuss im Vorstand des Mellinger Faschingsclubs hat sich bereits zur Auftaktparty am Wochenende bewährt. Präsidentin Sophia Eißmann musste kurzfristig absagen, weil ihr gerade zwei Monate alter Nachwuchs nicht ohne Mama einschlafen wollte. So übernahm die neue Vizepräsidentin Claudia Meincke an ihrer Stelle den symbolischen Schlüssel von Bürgermeister Eberhard Hildebrandt.

Auch alle anderen Ausfälle wurden in der alten Schule flexibel gemeistert. So wäre Gardetänzerin Anne hochschwanger zwar nicht aufgetreten. Doch die Entbindung ihres Sohnemanns kam für alle überraschend. Papa André war noch auf Rückfahrt von der Arbeit in Berlin und Onkel Maik sprang als Chauffeur ein. Das riss wiederum ein Loch in den Aufbau der Licht- und Tontechnik . . . Am Abend aber funkelte und klang es, als sei nichts gewesen. Und Opa Ralf übernahm die Pinkelrunde.

Mit Prinzessin Sophie (Jähne) und Prinz Vincenc (Watzke) ist ist auch das Geheimnis um das neue Prinzenpaar Mellinger gelüftet. Der 18-Jährige aus Oettern geht bereits in seine zweite gekrönte Saison und hatte ein Glückswoche. Vor dem närrischen Auftakt hatte die angehende Fachkraft im Fahrbetrieb, wie heute im Amtsdeutsch Busfahrer genannt werden, bereits seinen Führerschein bestanden.

Mit seinem Beruf folgt Vincenc übrigens wie beim Hobby Fußball seinem Vater. Demnächst spielen beide nicht nur Fußball und fahren Bus. Vater Hardy ist nun auch Mitglied im Faschingsclub. Er wird im Februar mit dem Männerballett auftreten und die Kasse besetzen.

Jens Rast kehrte derweil als Moderator ans Steuer der Ilmsprotte zurück. Er weiß „55 ist die neue 35“ und gab als „Feiningerturm“ einen kleinen Ausblick auf seine Bütt in der Hochsaison. Neu ist dagegen Eberhard Hildebrandt als Mitglied des Elferrates. Noch nie gelang einem närrischen Mellinger eine so steile Karriere. Seine Begründung für den Verein: „Haben sich endlich junge Mädels gefunden, hat jede Zweite auch schon entbunden.“ Dennoch soll der „herausragende Posten den Ebs ganz sicher auch noch was kosten“.

Um Nachwuchs muss sich der MFC jedenfalls auch in der 48. Saison nicht sorgen. Zwei weitere künftige Narren sind bereits am Wachsen.