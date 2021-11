Messeabsage trifft Kreis Weimarer Land vorbereitet

Für die Abordnung aus dem Weimarer Land war im Januar 2020 die Messe-Welt noch in Ordnung. Kurz darauf kam Corona.

Apolda. Schon vor der Absage aus Berlin hatte das Weimarer Land seine Teilnahme an der Grünen Woche 2022 abgesagt.

Die Nachricht aus Berlin, dass die Grüne Woche für den Januar 2022 abgesagt wird, hat den Kreis Weimarer Land am vergangenen Freitag nicht unvorbereitet getroffen. Der Landkreis hatte seine Teilnahme an Deutschlands größter Agrar- und Ernährungsmesse schon im Vorfeld gestrichen – mitsamt den dafür nötigen Ausgaben im neuen Haushalt.

„Im vergangenen Jahr habe ich Werbung gemacht für die Teilnahme an der Grünen Woche 2022 in Berlin. Dafür war der Kreistag auch dankenswerterweise willens, Geld bereitzustellen. Leider hat das Dauerthema Corona uns einen Strich durch die Planung gemacht. Die Aussteller aus dem Weimarer Land haben sich entschieden abzusagen, weil ihre Beteiligung unter den gegebenen Umständen nicht wirtschaftlich wäre. Ohne deren Mitwirkung wäre ein Stand des Weimarer Landes jedoch unattraktiv und nicht leistbar geworden“, schilderte Landrätin Christiane Schmid-Rose (CDU). Schon vor der Absage der Messe aus der Hauptstadt habe der Kreis Weimarer Land deshalb das zuständige Ministerium gebeten, seine Beteiligung an der Grünen Woche auf 2023 zu verschieben, sofern die dann ausgerichtet werden kann.

Zu Beginn dieses Jahres hatte die Grüne Woche unter Corona-Bedingungen digital stattgefunden.