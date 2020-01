Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Michael Schneider erneut Vorsitzender des Gemeindekirchenrates

Der Gemeindekirchenrat der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Weimar hat am Donnerstag auf seiner konstituierenden Sitzung den bisherigen Amtsinhaber Michael Schneider mit großer Einmütigkeit zu seinem Vorsitzenden gewählt. Darüber hat Superintendent Henrich Herbst in einer Pressemitteilung informiert. Michael Schneider hat das Amt bereits seit dem Jahr 2014 inne.

Die Kirchengemeinde Weimar, die nach Angaben des Superintendent zu den größten evangelischen Gemeinden Thüringens gehört, hat seit der Sitzung wieder eine Leitungsstruktur. Denn dabei wurde Pfarrer Hardy Rylke zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Der in Weimar geborene Michael Schneider ist 53 Jahre alt, Geschäftsführer der Dach Schneider Weimar GmbH mit Sitz in Umpferstedt, verheiratet und hat sechs Kinder. „Die Weimarer Kirchengemeinde ist lebendig und vielfältig. Ich freue mich auf die Aufgabe in der Leitung des Gemeindekirchenrates sehr,“ sagt der neugewählte Vorsitzende. Michael Schneider hat seine geistliche Heimat in der Weimarer Kreuzkirche.