Weimar. Ende Februar beginnt am Graben eine neue und anspruchsvolle Ausbildung zum Gästeführer in der Kulturstadt

Mit der VHS zum Stadtführer-Zertifikat

Die Volkshochschule Weimar bietet ab Ende Februar erneut eine Ausbildung zur Stadtführerin oder zum Stadtführer für Weimar an. Die Ausbildung wird in Kooperation mit der weimar GmbH und zahlreichen Weimarer Bildungs- und Kultureinrichtungen angeboten.

Die Kurse haben vor allem das Ziel, geschichts- und kulturkundige Bürgerinnen und Bürger, möglichst mit Kenntnissen einer oder mehrerer Fremdsprachen, für professionelle Stadtführungen zu befähigen. Am Ende der dreimonatigen Ausbildung stehen zwei Prüfungen.

In der schriftlichen Prüfung werden das Wissen über die Stadt Weimar und ihre Historie in sämtlichen Facetten sowie Kenntnisse über aktuelle Themen abgefragt. Anschließend müssen die Teilnehmer in einer praktischen Stadtführung ihr theoretisches Wissen mit gekonnter Präsentation, logischem Aufbau einer Führung und auch rhetorischen Finessen verknüpfen. Das damit erreichte Zertifikat der Stadt Weimar berechtigt dazu, offiziell als Stadtführerin oder Stadtführer in Weimar tätig sein zu können.

Das bewährte Konzept der Ausbildung wird neben dem großen Block der Geschichte Weimars wieder spezielle Themen zur Ur- und Frühgeschichte, zur Geologie, zur Stadtarchitektur, zur Gedenkstätte Buchenwald, zum großen Bereich der Klassik-Stiftung, zu den musikalischen Größen in Weimar oder auch zum Quartier der Moderne enthalten.

Neben der Wendezeit in Weimar wird in diesem Jahr auch die Zwangsarbeiterausstellung der Stiftung Buchenwald unter Berücksichtigung der historischen Vorgänge in Weimar auf dem Programm stehen. Zudem werde auf die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation in der Stadt eingegangen.

Inhaltlich sei der Umfang der Ausbildung nochmals erweitert worden, so die VHS. So werde in diesem Jahr die digitale Stadtführung ebenso ein größeres Thema sein wie die Geschichte des Hauses der Weimarer Republik oder des Bauhaus-Museums. Auch Vorgaben des Bundesverbandes der Gästeführer seien berücksichtigt.

Das Seminar umfasst rund 13 Stunden innerhalb der Ausbildung. Dazu gehöre professionelles, authentisches Führen und Informieren, Körpersprache als ein entscheidendes Instrument des Stadtführers.

Nähere Informationen über Ablauf, Kosten und Zugangsvoraussetzungen erhalten Interessierte in der VHS Weimar unter 8858-0 oder unter www.vhs-weimar.de.