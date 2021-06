Mit Gehhilfen auf 61-Jährigen eingeschlagen - 89-Jährige ausgeraubt

Weimar Das sind die Polizeimeldungen aus Weimar.

Die Zeit, in der eine 89-jährige Frau gestern im Weimarer Atrium ihre Strickjacke auszog und währenddessen ihre Handtasche kurz abstellte, nutzte ein unbekannter Dieb. Der gewissenlose Täter griff in die Tasche und entwendete die Geldbörse der Frau. Hinweise zu dem Täter gibt es nicht.

Lautstarker Streit eskaliert

In der Nacht zum Mittwoch kam es in Oberweimar zu einer körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Anwohner fühlte sich durch den Streit eines Paares auf der Straße in seiner Ruhe gestört. Das tat er den beiden gegenüber lautstark kund. Die Streitigkeiten des Paares waren vergessen und beide beleidigten den 61-jährigen Anwohner.

Die ganze Situation gipfelte darin, dass der jüngere 28-jährige Mann auf den Älteren mit dessen Gehhilfen einschlug. Seine weibliche Begleitung, 29-jährig, schlug mit einer Hundeleine auf den Anwohner ein. Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen.

