Mit Lederhose ins Vertrauen

Wieder mal berichtet die Polizei über einen Betrugsversuch in Weimar. Ein Unbekannter hat Dienstagnachmittag bei einem Rentner geklingelt. Er soll das Reinigen der Regenrinne angeboten und den 67-jährigen Mann auf einen angeblichen Schaden am Dach angesprochen haben.

Sollte Ihnen, liebe Leser, gleiches mit einem Unbekannten widerfahren, würde ich an dieser Stelle das Gespräch beenden. Der Weimarer aber ging mit dem Fremden auf den Boden. Da klingelte es erneut. Ein weiterer Mann stand vor der Tür und gab vor, die Heizung prüfen zu wollen. Mit ihm ging es also in den Keller, statt herunter vom Grundstück. Der Hausherr ahnte erst Böses, als die fremden Männer das Haus verließen, um Visitenkarten zu holen.

Wir aber wissen es längst: Der 67-Jährige prüfte, was ihm das schlechte Gefühl bescherte und vermisst aus dem Schlafzimmer eine Kassette mit 650 Euro und persönlichen Unterlagen. – Die Männer wurden auf 40 bis 45 Jahre geschätzt. Sie sprachen bayrisch. Einer trug eine Lederhose.