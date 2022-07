Mit lilafarbenen Brötchen zum Sieg: Junge Köche aus Weimar gewinnen Finale

Dieses Jahr durften die jungen Köche aus Altenburg, Mühlhausen, Gotha, Saalfeld, Schwarza, Seebach, Sondershausen und Weimar unter dem Motto „Smoothie, Müsli, Burger & Co -- Mit Energie durch den Tag!“ in 120 Minuten einen gesunden Brunch für sechs Personen zubereiten.

Zum wiederholten Mal ist das CJD Gera Gastgeber gewesen für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatte krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team der Landenberger-Schule Weimar (Foto) mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger. Im Bild Kim, Paulin, Nathalie und Nico vom Team „Sabel Cuistots“ der Sabelschule Saalfeld.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das CJD Gera Gastgeber gewesen für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatte krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team der Landenberg-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger. Im Bild Max, Luca und Sascha vom Altenburger Team.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das CJD Gera Gastgeber gewesen für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatte krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team der Landenberg-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger. Im Bild Jury-Chef Claus Alboth mit Lina und Lino vom Team „HERZOG:INNEN“der Herzog-Ernst-Schule Gotha.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger. Im Bild „Merkel’s Hobbyköche“ von der Regelschule Schwarza (bei Suhl).

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger. Im Bild Tanya von den „Power Wings“ der Janusz-Korszak-Schule Mühlhausen.

Zum wiederholten Mal ist das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera Gastgeber für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatten krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team „Landenberger Kochfreunde“ der Landenberger-Schule Weimar mit einem vegetarischen Burger. Im Bild die „Sondershäuser Wipperteufel“.

Zum wiederholten Mal ist das CJD Gera Gastgeber gewesen für den kulinarischen Wettstreit um den Schülerkochpokal. Acht der ursprünglich elf angemeldeten Schülerteams aus dem gesamten Freistaat waren angetreten, einige hatte krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Mit dem kulinarischen Weckruf „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ wurde die Küchenschlacht eingeläutet. Am Ende siegte das Team der Landenberger-Schule Weimar (Foto) mit einem vegetarischen Burger.

Gera. „Smoothie, Müsli, Burger & Co. – Mit Energie durch den Tag!“ war das Motto des Schülerkochpokals in Gera. Mit dieser Köstlichkeit gewannen die Landenberger-Kochfreunde aus Weimar.

Aufstrich aus Radieschen und Gemüsesaft aus Spinat – am Dienstag fand nach zwei Jahren Pause das 24. Finale des Schülerkochpokals Thüringen statt. Dieses Jahr durften die jungen Köche aus Altenburg, Mühlhausen, Gotha, Saalfeld, Schwarza, Seebach, Sondershausen und Weimar unter dem Motto „Smoothie, Müsli, Burger & Co – Mit Energie durch den Tag!“ in 120 Minuten einen gesunden Brunch für sechs Personen zubereiten.

Während es die Konkurrenz mit fruchtigen Apfelburgern versuchte,... Foto: Peter Michaelis

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bewertet wurden die Menüs anhand fester Kriterien, dabei spielten nicht nur Geschmack, Kreativität und Präsentation, sondern auch – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – die Verwendung regionaler und saisonaler Produkte sowie die Mülltrennung beim Aufräumen eine große Rolle. Die Entscheidung über den Sieger fällte eine nicht nur fachkompetente, sondern auch prominente Jury: So waren in dieser unter anderem die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin und jetzige Restaurant-Inhaberin Kati Wilhelm aus Steinbach-Hallenberg sowie Thüringens Starkoch Claus Alboth aus Erfurt vertreten.

Letzteren durften die Teilnehmer bereits in vorausgegangenen Trainingseinheiten kennenlernen. Ihm sei es wichtig, dass die Jugendlichen ein gutes Gefühl und die Motivation, auch in Zukunft öfter zum Kochlöffel zu greifen, mitnehmen, so Alboth. Wichtig sei, den Nachwuchs in Thüringens Kochlandschaft zu sichern, da die Qualität der Restaurants durch fehlende Fachkräfte zunehmend abnehme, warnte der Thüringer Spitzenkoch.

… punktete das Team „Landenberger Kochfreunde“ aus Weimar mit einem vegetarischen Burger im lila Brötchen. Foto: Malte Hahs

Wenngleich alle Gruppen begeisterten, gab es doch eine, die sich von den anderen Teams – die alle den Vize-Titel davontrugen – abhob: die Kochfreunde der Landenberger-Schule Weimar. Joana, Fabian, Jason und Nico sowie ihre Betreuer Christian Phiesel und Julia Hahn überzeugten die Jury nicht nur durch den Geschmack ihrer Gerichte, sondern auch mit der außergewöhnlichen Optik ihrer Kreationen, etwa einen und einen regenbogenfarbenen Smoothie.

Gewonnen haben sie damit hilfreiche Küchenutensilien, Kochbuch und Urkunde, besonders dürften sie sich aber über den Hauptgewinn – ein Essen in Kati Wilhelms Lokal „Heimatlon“ freuen.

Das könnte Sie auch interessieren: