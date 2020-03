Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Moderner Kirchenfunk

Buttelstedt. Einen Podcast haben die Kirchspiele Buttelstedt und Neumark gestartet. Pfarrer Hendrik Mattenklodt will damit den Gläubigen im Nordkreis während der Zeit ohne Gottesdienste eine Möglichkeit der Kommunikation bieten. „Der 12-Kirchen-Funk – Eine Sendung mit Segen“ ist der Titel. Die erste Folge ist online gegangen, weitere sollen im Wochentakt folgen. Zu Beginn jeder Sendung gibt es Nachrichten aus dem Pfarrbereich. Eine Jesusgeschichte und ihre Auslegung, das Vaterunser und ein Segen gehören ebenfalls zu den Grundelementen. Stefanie Senftleben begleitet den Podcast musikalisch mit ihrem Akkordeon. Die Gemeindemitglieder sind aufgerufen, sich zu beteiligen: Musikalische Beiträge, Nachrichten aus den Orten, Gedanken zu aktuellen Themen, Geschichten oder Fürbitten seien jederzeit willkommen, so Mattenklodt. Er nimmt sie als Sprachnachrichten oder Sounddateien entgegen – oder als Texte, die er dann einspricht. Wichtig sei nur, dass alle Urheberrechtsfragen geklärt seien, so dass die Dateien bedenkenlos verwendet werden können. Die Nutzer sind aufgefordert, den Podcast mit allen zu teilen, die sonst die Gottesdienste besuchen und selbst keinen technischen Zugriff auf die Sendung haben.

Podcast: anchor.fm/hendrik-mattenklodt / Beiträge an: 0152-29569255